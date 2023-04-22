Защитник прав человека Армении Анаит Манасян 20 апреля приняла делегацию, возглавляемую руководителем Главного управления по правам человека и верховенству права, реализации трансверсальных вызовов и многосторонних программ Совета Европы Тиграном Карапетяном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

Поздравив Анаит Манасян с принятием миссии защитника прав человека РА,глава делегации Тигран Карапетян выразил уверенность, что как многолетнее глубокое, всестороннее и эффективное сотрудничество с институтом Защитника прав человека, так и предыдущее эффективное сотрудничество с АнаитМанасян в рамках различных обязательств будут способствовать обеспечению непрерывность сотрудничества между двумя учреждениями.

Анаит Манасян поблагодарила членов делегации за встречу, подчеркнув, что вступление в должность Защитника прав человека РА является большой ответственностью и миссией, направленной на обеспечение реализации прав и свобод человека и создание надлежащей системы защиты.

В своей речи Омбудсмен коснулась визита в общину Тех Сюникской области 14 апреля с. г., целью которого было ознакомление с ситуацией на месте и проведение работы по сбору фактов.

Омбудсмен также подчеркнула, что в результате вооруженного конфликта были нарушены такие фундаментальные и неотъемлемые права жителей общины— такие, как право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, образование, свободу передвижения, собственность.

Стороны коснулись программы «Права человека.Женщины в Вооруженных силах Армении», осуществленной в два этапа в рамках сотрудничества Совета Европы и аппарата Защитника прав человека,высоко оценив работу, которая способствовала как защите и стимулированию прав человека в Вооруженных силах, так и развитию возможностей представителей аппарата Защитника прав человека.