В день годовщины Геноцида армян, 24 апреля, с 08:30 до 22:00 часов будет организован бесплатный транспорт для посетителей Мемориала Цицернакаберда.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия столицы.

Транспорт будет организован по следующим маршрутам:

Маршрут 1—стадион «Раздан» – улица Афинская – мост Победы — улицы Аргишти – Италии-Хоренаци — Агатангегоса – станция метро «Зоравар Андраник»,

обратно —ул. Агатангегоса – Г.Лусаворича–Аргишти-мост Победы — ул. Афинская — стадион «Раздан»,

Маршрут 2 — стадион «Раздан» – шоссе Цицернакаберд–ул. Ленинградян– ул. Киевян-станция метро «Барекамутюн»,

обратно —по тому же маршруту.