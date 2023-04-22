Для обеспечения безопасности участников факельного шествия — в связи со 108-й годовщиной Геноцида армян, с 19:15 часов 23 апреля будет ограничено движение по ряду улиц столицы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении.

В частности, будет частичнозапрещено движение на площади Республики, на улице Амиряна, на проспектах Маштоца, Баграмяна и улице Киевян.

С целью обеспечения безопасности участников поминальной церемонии, которая состоится в Мемориальном комплексе Цицернакаберд в связи со 108-й годовщиной Геноцида армян, 24 апреля с 06:00 часов будет запрещено движение транспорта от улицы Ленинградян до шоссе Цицернакаберда, от перекрестка улиц Исакова и Афин до улицы Афин, от моста, прилегающего к Ереванской ГЭС в Разданском ущелье, до проспекта Исакова и улица Верфеля – в направлении к площади Бразилии.

Кроме того, в тот же день с 8.30 до 11.00 часов с целью обеспечения безопасности участников государственного церемониального мероприятия вход в Мемориальный комплекс Цицернакаберд будет закрыт.