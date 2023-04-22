Министр экономики Армении Ваан Керобян 21 апреля принял генерального директора швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрисию Данци.

Как передает Арменпресс, в Министерстве экономики Республики Армения сообщили, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения сотрудничества в сфере экономики.

Министр кратко представил высокие экономические показатели, зафиксированные в Армении в 2022 году, и планы, направленные на увеличение производственных мощностей предпринимателей, в этом контексте особо подчеркнув меры по модернизации экономики.

Стороны коснулись возможности применения финансовых инструментов и привлечения инвестиций в различные отрасли экономики Армении и доступа к доступным финансовым ресурсам.

Обсуждалась также возможность открытия филиала Лозаннской школы гостиничного управления (ElHospitalityBusinessSchool) в Армении.