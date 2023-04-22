На проходящем в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна чемпионате Европы по тяжелой атлетике на 8-й день в борьбу вступили тяжелоатлеты весовой категории 102 кг.

Как передает Арменпресс, Гарик Карапетян в рывке имел два успешных подхода — 172 кг и 178 кг. В последнем подходе армянский тяжелоатлет установил рекорд среди молодежи Европы (178 кг).В этом упражнении он выиграл малую золотую медаль.

В толчке Карапетян поднял сначала 208 кг, затем 214 кг. С таким подходом Карапетян установил рекорд мира и Европы в упражнении, а с результатом 392 кг стал чемпионом Европы в парном разряде.

Ираклий Чхеидзе из Грузии занял первое место в упражнении толчке.

На чемпионате в Ереване член женской сборной Армении, Изабелла Яилян (55 кг) стала бронзовым призером ЧЕ, а Александра Григорян стала 6-й. Ануш Аршакян (55 кг) заняла 9-е место в подгруппе B. Татев Акопян (76 кг) завоевала серебряную медаль ЧE, а 16-летняя Эмма Погосян стала 5-й. Анна Амроян (81 кг) была 6-й, а Лиана Гюрджян — 10-й в подгруппе A.

Гор Саакян (67 кг) стал чемпионом Европы среди мужчин с результатом 320 кг. Рафик Харутюн (81 кг) завоевал бронзовую медаль. Андраник Карапетян (89 кг) стал вице-чемпионом Европы. Тяжелоатлет Давид Ованнисян (96 кг) стал золотым призером, Ара Аганян – серебряным призером.