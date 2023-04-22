На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Ереване, турецкие спортсмены уже завоевали 6 золотых медалей. Президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю с радостью отметил этот факт. По его оценке, чемпионат в Армении прекрасно организован.

«Организаторы подошли к этому очень серьезно и хорошо подготовились, единственное, что нас огорчило, это известный эпизод с неуважительным поступком протестующего. Действительно, приложено много усилий, то же самое я сказал телевидению нашей страны, что это лучший организованный чемпионат Европы за последние десять лет. Как я уже упоминал, если бы не тот эпизод первого дня, когда был сожжен флаг Азербайджана, то все было бы идеально. Здесь все учтено, у нас нет проблем, сделано даже слишком много, мы даже ощущаем неловкость. Однако мы понимаем, что то, что должно было быть сделано, было сделано, и это также было очень хорошо организовано», — сказал в беседе с «Арменпресс» Талат Унлю.

После инцидента, в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении заверили, что инцидент был улажен очень быстро, представителю Азербайджана был предоставлен новый флаг, что обеспечило дальнейшее нормальное течение церемонии. По словам Талата Унлю, кроме этого инцидента, за все это время они не сталкивались ни с какими другими проблемами.

Турция станет следующей страной, которая примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Подготовка к нему уже началась в Анталии. Сейчас они внимательно следят за организационной работой Армении, чтобы в следующем году организовать чемпионат на таком же высоком уровне.

«Я буду здесь все дни этого чемпионата, потому что одна из главных причин, по которой мы приехали сюда, — посмотреть, как он организован. Конечно же, попросив разрешения, я делал фото и видеозаписи соревнований и тренировочных залов, чтобы мы могли подготовиться к чемпионату как можно лучше. Информацию и советы мы получили и от организаторов. Они помогли нам в этом отношении, за что мы им благодарны», — сказал президент Федерации тяжелой атлетики Турции.

Спортсмен сборной Турции Нурай Гунгёр — один из золотых медалистов чемпионата. Спортсмен затрудняется описать свои чувства, он счастлив, что смог успешно выступить в Армении. По словам тяжелоатлета, чемпионат Европы в Армении организован на высоком уровне.

«Мероприятие проходит очень хорошо, оно было очень хорошо организовано, за что я очень благодарен организаторам. Мы довольны, все очень хорошо», — сказал Гюнгор.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване выступят более 300 спортсменов примерно из 40 стран. До конца чемпионата остались считанные дни, борьба накаляется день ото дня.