В рамках визита в Армавирскую область премьер-министр Никол Пашинян посетил несколько общин и ознакомился с процессом реализации проектов, осуществляемых в рамках финансирования правительства, а также субвенционных программ.

Как сообщает Арменпресс, первая остановка премьер-министра была в городе Армавир, где он ознакомился с ходом капитального ремонта инфекционного отделения местного медицинского центра. Работы начались в прошлом году, и планируется завершить их в августе текущего года. Программа реализуется за счет выделенных правительством средств. В частности, из госбюджета выделено 151 млн драмов.

Затем премьер-министр посетил населенный пункт Вананд, где частный сектор ведет работы по созданию интенсивного миндального сада и строительству водохранилища. Программа запущена в 2019 году. Компания “Вананд Агро” приобрела 800 га земли, на которой уже разбит интенсивный миндальный сад площадью 360 га. Также построено водохранилище емкостью 100 тыс кубических метров. В ближайшее время планируется построить второе водохранилище и продолжить работы по созданию сада. Инвестиционная программа оценивается в 10 млрд драмов. Премьер-министр приветствовал инициативу и отметил, что правительство поощряет программы и проекты в направлении современного сельского хозяйства.

Премьер-министр Пашинян сделал незапланированные остановки в общине Нор Кесариа, где побеседовал с представителями фермерских хозяйств, выслушал их проблемы и ответил на вопросы. Никол Пашинян призвал воспользоваться реализуемыми правительством программами и перейти к созданию интенсивных садов, которые значительно повысят эффективность и сэкономят воду. Премьер-министр отметил, что правительство также проведет необходимые консультации.

Затем глава правительства посетил село Сардарапат, где ознакомился с ходом капитального ремонта местного детского сада. Начатые в прошлом году строительные работы планируется завершить в сентябре. Проект реализуется в рамках субвенционной программы и оценивается в 215 млн драмов. Детский сад сможет принять 120 детей.

Далее премьер-министр посетил общину Мецамор, где ознакомился с проводимыми в рамках субвенционных программ работами по замене лифтов в жилых домах. Было отмечено, что в рамках проекта заменены лифты в 5 зданиях. Стоимость проекта составила 474 млн драмов. Премьер-министр воспользовался лифтом и пообщался с жителями. Последние выразили удовлетворение и отметили, что подобные работы в Мецаморе не проводились десятилетиями.

Следующая остановка Никола Пашиняна была в общине Хой. Здесь глава правительства ознакомился с деятельностью Офиса обслуживания граждан и поинтересовался предоставляемыми услугами.

Затем премьер-министр сделал остановку на участке Мецамор-Хой межгосударственной автомобильной дороги М-5, где ему были представлены проекты строительства дорог в Армавирской области, реализуемые Фондом Дорожного департамента. Их стоимость оценивается в 1 млрд 391 млн драмов. Было отмечено, что в текущем году в Армавирской области планируется провести капитальный ремонт 38 км автомобильных дорог.

Премьер-министр посетил населенный пункт Цахкаландж, где недавно в рамках субвенционной программы завершилась реконструкция водопровода питьевой воды. Стоимость проекта составила 97 млн ​​драмов. Реконструирован водопровод протяженностью 7 км, количество пользующихся системой водоснабжения домохозяйств составляет 340. Местные жители поблагодарили премьер-министра и отметили, что на протяжении последних десятилетий в селе не было круглосуточной подачи питьевой воды.

Затем глава правительства посетил город Эчмиадзин, где сначала ознакомился с ходом строительства нового спортзала и актового зала базовой школы №7 имени Ерванда Отяна. Строительство началось в прошлом году и будет завершено в августе. Общая стоимость проекта составляет 271 млн драмов, средства были предоставлены правительством. В школе обучается 606 школьников.

В Эчмиадзине премьер-министр Пашинян также ознакомился с работами по капитальному ремонту тротуаров протяженностью 1,7 км на улицах им. Тиграна Великого и Святого Григория Просветителя. В рамках субвенционной программы инвестировано 181 млн драмов.

В населенном пункте Джрарат Николу Пашиняну был представлен ход работ по строительству Спортивной школы тяжелой атлетики имени чемпиона мира и Европы по тяжелой атлетике, вице-чемпиона Олимпийских игр Симона Мартиросяна. Работы по строительству спортивной школы находятся в завершающей стадии, планируется, что она будет готова к эксплуатации в сентябре. На реализацию проекта правительство выделило 394 млн драмов.

Последней остановкой премьер-министра стал населенный пункт Баграмян, где глава правительства ознакомился с работами по мощению улиц туфом в рамках субвенционных программ. Общая стоимость проекта составляет 138 млн драмов. Премьер-министр отметил важность таких проектов, как мощение улиц и тротуаров в различных населенных пунктах. Никол Пашинян подчеркнул необходимость эффективной и качественной реализации всех программ, реализуемых в общинах.

В различных общинах премьер-министр также почтил память сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину в ходе 44-дневной войны.