Азербайджан закрыл мост Акари в Лачинском коридоре, в связи с чем президент Арцаха Араик Арутюнян срочно созвал экстренное заседание Совета безопасности, на котором будут обсуждаться последние развития и соответствующие действия властей Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил информационный штаб Арцаха.

«Азербайджанская сторона, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления 2020 года и постоянно распространяя дезинформацию о якобы перемещении оружия из Армении в Арцах, только что закрыла мост Акари на границе Арцах-Армения, который находится в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на углубление блокады Арцаха и этнические чистки, нарушающим как трехстороннюю декларацию, так и подлежащие обязательному исполнению решение Международного Суда ООН и другие основополагающие нормы международного права.

Президент Арцаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, на котором будут обсуждены последние развития и соответствующие действия властей Арцаха.

Последующие подробности относительно событий мы представим позже. Просим следить за официальными новостями и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении.