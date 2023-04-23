В последний, 9-й день соревнований Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване выступают трое представителей Армении.

Как передает Арменпресс, на Чемпионате Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, за медали будут бороться женщины в весовой категории 87+ кг и мужчины — в весовой категории 109 кг.

В 13:30 стартует Джульетта Аванесян, член женской сборной Армении в весовой категории 87+ кг.

В 16:00 в борьбу вступят супертяжеловесы: Варазадат Лалаян и Симон Мартиросян попытаются побороться за медали в весовой категории 109+.

На прошедшем в Ереване чемпионате на сегодня член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовым призером ЧЕ, а Александра Григорян заняла 6-е место. Ануш Аршакян (64 кг) заняла 9 место в подгруппе B. Татев Акопян завоевала серебряную медаль в весовой категории 76 кг, а 16-летняя Эмма Погосян заняла 5-е место. Анна Амроян (81 кг) — 6-ая в подгруппе B, а Лиана Гюрджян — 10-ая в подгруппе A. Рипсиме Хуршудян (87 кг) завоевала бронзовую медаль этого чемпионата.

Гор Саакян (67 кг) стал чемпионом Европы среди мужчин с результатом 320 кг. Рафик Арутюнян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 81 кг. Андраник Карапетян стал вице-чемпионом Европы в весовой категории 89 кг. Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал золотым призером, а АраАганян – серебряным призером в весовой категории 96 кг. Гарик Карапетян стал чемпионом Европы в весовой категории 102 кг. Тяжелоатлет Самвел Гаспарян завоевал титул двукратного чемпиона Европы в категории 109 кг, а Петрос Петросян завоевал бронзовую медаль.