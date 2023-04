Республика Армения не имеет никакого отношения к взорвавшемуся на мине грузовику Минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении безосновательны и служат лишь пропагандой Азербайджана новой агрессии или провокации против Армении.

Как передает Арменпресс, такое заявление сделал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

The Republic of Armenia has nothing to do with the truck of the Azerbaijani Ministry of Defense that exploded on a mine. The accusations of Azerbaijan addressed to Armenia are groundless and serve only as propaganda for Azerbaijan for a new aggression or provocation against…