Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян считает абсолютно неприемлемым установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, в зоне ответственности миротворческой миссии, абсолютно неприемлемо, так как грубо нарушает пункт 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства, обеспечив вывод вооруженных сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора, а также призываем государства-члены ООН, обладающие мандатом на поддержание международной безопасности, предпринять действенные шаги по реализации решения Международного суда ООН», — написал Симонян, вновь призвав прекратить блокаду Арцаха.