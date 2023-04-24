Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

«Арменпресс» передает послание спикера, распространенное НС:

«В 1915 году, когда колесо истории армянского народа было сломлено, когда преступление изгнания армян достигло своего апогея, а голоса представителей западноармянской интеллигенции канули в вечную тишину, безразличие планеты прорвали известные гуманисты. Они кричали всеми возможными способами против политики армяноубийства, фиксировали несправедливость, привлекая внимание к резне полутора миллионов армян. Именно в дни массовых убийств канцлер Германии получил письмо от посла своей страны в Турции, в котором буквально говорилось, что, истребляя армянский народ и решая «армянский вопрос», турецкое правительство отказывается принять представителей Германии, Америки, папскую делегацию, отказываются прислушаться к общественному мнению Запада, представляющего одну треть всего мира.

Спустя много лет передовой мир официально признает и осудит Геноцид армян, а жертвы Геноцида будут канонизированы Папой Римским.

Но и сегодня мы становимся свидетелями той опасности и политики изгнания армян, которая преследует жестокую цель стереть армянский след и уничтожить нашу культуру. К сожалению, опасность геноцида в век цивилизации еще не исчезла. Мир должен единодушно отвергнуть и исключить повторение геноцидов во имя развития и прогресса, во имя нового гражданина нового мира.

Мир душам наших невинных жертв, будем жить, и пусть живет наша страна».