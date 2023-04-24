Международное признание геноцида направлено на предотвращение повторения подобных преступлений против человечности в любом другом уголке мира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном МИД Армении заявлении по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

«Сегодня, 24 апреля, армяне всего мира чтят память мучеников Геноцида армян, имевшего место в Османской империи в начале ХХ века.

В результате этого спланированного и беспрецедентного преступления против человечества в 1915-1923 гг. было убито 1,5 миллиона армян, сотни тысяч подверглись насилию и насильственной депортации, лишив их возможности сохранить свою идентичность на своей Родине. Это преступление, совершенное против целого народа по причине его национальной принадлежности, впоследствии стало основой для определения понятия преступления геноцида и нашло отражение в Международной конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

Спустя более века, можно констатировать, что проявлением солидарности международного сообщества в деле осуждения и признания преступления геноцида является признание Геноцида армян на государственном уровне почти тремя десятками стран, также и принятие соответствующих резолюций и деклараций рядом международных структур, единогласное принятие резолюций по предотвращению геноцидов в рамках Совета ООН по правам человека.

Международное признание Геноцида армян направлено на недопущение повторения такого преступления против человечности в любом другом уголке мира, в том числе и угрозы новых этнических чисток. Равнодушие, терпимость и безнаказанность делают возможным совершение нового массового преступления.

К сожалению, сегодня, как и столетие назад, опасность геноцида ощутима в разных уголках мира. Сегодня проживающие в Нагорном Карабахе армяне столкнулись с опасностью геноцида и этнических чисток. Непрекращающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха, антиармянская риторика, действия, направленные на лишение его своей собственной Родины, стирание армянского следа, являются не чем иным, как проявлением геноцидальных намерений.

Сегодня, вновь склоняя головы перед памятью святых мучеников Геноцида армян, и будучи передовыми борцами продвижения повестки предотвращения геноцида, мы подтверждаем нашу приверженность справедливости, признанию истины, предотвращению новых геноцидов и преступлений против человечности и борьбе с дискриминацией и нетерпимостью по национальному, религиозному и расовому признаку», — говорится в заявлении МИД Армении.