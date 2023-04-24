Бьёрн Сёдер, депутат Парламента Швеции, глава делегации Парламентской ассамблеи Швеции в ОБСЕ, считает, что Турция должна признать Геноцид армян в качестве первого шага в урегулировании отношений с Арменией. Такое мнение шведский депутат высказал в интервью, данном «Арменпресс».

«Турция должна признать, что это произошло. Это будет первый шаг к урегулированию отношений с соседней Арменией. Необходимо признать прошлое, чтобы иметь возможность двигаться вперед», — заявил член шведского парламента.

Он считает, что история человечества омрачена насильственными действиями, конфликтами и преступлениями против человечества. «Любое обсуждение или действие, направленное на предотвращение или недопущение таких действий, является вкладом в мирное будущее всех нас», — отметил Бьёрн Сёдер.