Посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Николас Схермерс от имени народа Королевства выразил участие армянскому народу по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», в своем видеообращении из Цицернакаберда посол сказал: «Сегодня, 24 апреля, армяне всего мира чтят память невинных жертв Геноцида армян. Народ Королевства Нидерландов отдает дань уважения памяти святых мучеников и выражает свое участие армянскому народу».

Схермерс закончил свое послание отрывком из поэмы поэта Всех Армян Ованнеса Туманяна «С моей Родиной».

Посол завершил свое послание, добавив, что Армения очень близка его сердцу.