Заместитель председателя группы по делам Армении Конгресса США Адам Шифф представит в Конгресс законопроект, призывающий к признанию независимости и суверенитета Арцаха, а также к осуждению агрессии Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом конгрессмен заявил в интервью Клубу «Аспарез».

«Завтра утром я представлю законопроект о признании Арцаха, независимости и суверенитета Арцаха. Тем самым США официально признают право народа Арцаха на самоопределение», — сказал Адам Шифф.

BREAKING: @RepAdamSchiff exclusively told Asbarez that he will introduce legislation tomorrow recognizing Artsakh’s independence and self-determination and condemning Azerbaijan’s aggression. pic.twitter.com/3LdSh0hhv7