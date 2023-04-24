Заместитель председателя группы по делам Армении Конгресса США Адам Шифф представит в Конгресс законопроект, призывающий к признанию независимости и суверенитета Арцаха, а также к осуждению агрессии Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом конгрессмен заявил в интервью Клубу «Аспарез».

«Завтра утром я представлю законопроект о признании Арцаха, независимости и суверенитета Арцаха. Тем самым США официально признают право народа Арцаха на самоопределение», — сказал Адам Шифф.

BREAKING: @RepAdamSchiff exclusively told Asbarez that he will introduce legislation tomorrow recognizing Artsakh’s independence and self-determination and condemning Azerbaijan’s aggression. pic.twitter.com/3LdSh0hhv7 — Asbarez News (@Asbarez) April 24, 2023

Конгрессмен также выразил обеспокоенность возможной агрессией, готовящейся со стороны Азербайджана.

«Я крайне обеспокоен тем, что Азербайджан планирует еще одну войну против Арцаха, еще одну войну против самой Армении, и я думаю, что это будет мощным сигналом бакинскому диктатору, что Конгресс на двухпартийной основе поддержит право на самоопределение народа Арцаха», — сказал Шифф, подчеркнув, что блокаде Арцаха со стороны Азербайджана должен быть положен конец.

Заместитель председателя группы Конгресса по делам Армении также отметил, что гуманитарный кризис, вызванный блокадой, усугубляется. Для того чтобы повлиять на ситуацию, Шифф считал важным привлечь всех конгрессменов для оказания давления на администрацию США.

«Администрация должна делать больше, чем просто высказывать морализирующие термины. В них нет морального эквивалента. Призывы к обеим сторонам — воздерживаться от насилия и провокаций, бесполезны, когда агрессором является только одна сторона, а именно Баку», — подчеркнул Шифф.