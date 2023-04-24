Посол США в Армении Кристина Квин подчеркнула, что размещение Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Хакарском мосту в Лачинском коридоре подрывает мирный процесс, и подтвердила приверженность США поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом посол заявила журналистам в Мемориальном комплексе Геноцида армян.

«Вчера США выразили обеспокоенность по поводу размещения Азербайджаном КПП, потому что это нарушает мирный процесс. В данный момент мы хотим переговоров между сторонами, и мы готовы поддержать этот мирный процесс», — сказала посол.

Отвечая на вопрос, не повредит ли это мирному процессу, она сказала: «Любое применение насилия, любые провокационные действия подрывают мирный процесс».

Посол подтвердила, что США пытаются двигаться вперед, прилагают усилия для продвижения мирного процесса.

Касаясь возможного применения санкций против Азербайджана в качестве сдерживающего фактора, посол отметила, что она не может говорить о санкциях США в отношении Азербайджана как в данный момент, так и в будущем.

Азербайджан, в очередной раз, грубо нарушив положение Трехстороннего заявления 9 ноября 2020, с 23 апреля перекрыл мост Хакари в Лачинском коридоре, незаконно установив на нем КПП.