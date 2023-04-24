Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором осудило установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

Как сообщает «Арменпресс», Франция заявила, что шаги Азербайджана «противоречат обязательствам, достигнутым в рамках соглашения о прекращении огня, и наносят ущерб переговорному процессу».

«Франция призывает Азербайджан соблюдать международные обязательства, в частности, выполнять промежуточные решения Международного суда ООН от 22 февраля, которые считаются обязательными.

Франция призывает к восстановлению свободного передвижения людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также к бесперебойному снабжению населения газом и электроэнергией», — говорится в сообщении МИД Франции.

Ранее и Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором осудил новые провокационные действия азербайджанской стороны в Лачинском коридоре.