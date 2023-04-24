В этот судьбоносный миг истории нашего народа не определены горизонты, открывшиеся перед Арцахом и Арменией. Состояние армянского народа – нельзя описать иначе.

Как сообщает «Арменпресс», так выразился Католикос Великого Дома Киликии Арам I на церемонии поминовения жертв Геноцида армян в Антилиасе.

Арам I заметил, что 24 апреля — день борьбы и переоценки требований армян. Он призвал всех армян объединиться, отметив, что угрозам Армении, Арцаху и всему армянскому народу можно противостоять только национальным единством.

«В этот ответственный миг нашей истории общенациональная консолидация является императивом, у нас нет альтернативы. Мы должны выбрать правильное направление. На всех нас лежит одинаковая ответственность перед историей быть безоговорочно на стороне Арцаха и Армении. Вот чего требует национальное самосознание и истинный патриотизм», — заметил Арам I.