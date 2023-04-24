Ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян.

«В целом ситуация на нашей границе относительно стабильна», — сказал Саркисян, заверив, что Минобороны проинформирует в случае каких-либо изменений.

Коснувшись ситуации в селе Тех, он сказал, что вся информация, касающаяся села Тех, предоставлена, и никаких изменений в этом районе не произошло.

Ссылаясь на замечание, что, по словам премьер-министра, пограничники проводят коррективы в этом районе, замминистра обороны сообщил, что в этом районе есть пограничники, также в данный момент там находятся и части Вооруженных сил.

Он заверил, что предпринимаются шаги в направлении инженерных, фортификационных работ и повышения боеспособности войск.