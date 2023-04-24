Спустя более века после зверских преступлений 1915 года армянский народ вновь стоит перед угрозой нового геноцида.

Как сообщает «Арменпресс», это подчеркнуто в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах, сделанном по случаю 108-й годовщины Геноцида армян. «Арменпресс» передает это заявление.

«24 апреля армяне всего мира чтят память более 1,5 миллиона жертв Геноцида армян, совершенного в Османской империи. В 1915-1923 годах младотурки и кемалистское правительство в несколько этапов осуществили массовые зверства и депортацию армян. Геноцид армян был частью пантюркистской политики, проводимой руководством Османской империи, которая предусматривала оккупацию новых территорий путем массовых убийств, тюркизации или насильственного переселения коренных армян-христиан.



Неспособность предотвратить первый Геноцид ХХ века и его безнаказанность, к сожалению, впоследствии привели к новым геноцидам. Даже сегодня, спустя более века после этого ужасного преступления, армянский народ вновь стоит перед угрозой нового Геноцида. Авторитарный режим Азербайджана, поддерживаемый Турцией, продолжает проводить политику геноцида в отношении армян. Ярким доказательством этого является неприкрытая поддержка и непосредственное участие Турции в военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха в сентябре 2020 года. В ходе 44-дневной агрессивной войны значительная часть территории Республики Арцах была оккупирована, были совершены преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права, в том числе жестокие убийства мирных жителей и военнопленных, даже их обезглавливание.



Продолжая свои планы этнической чистки Арцаха, Азербайджан более 4 месяцев держит в осаде 120 тысяч жителей Арцаха, ставя их перед дилеммой: быть истребленными или вынужденно покинуть Родину. В то же время в целях продвижения своей политики геноцида Азербайджан продолжает всеми возможными способами нарушать основные права народа Арцаха на глазах у международного сообщества и в обстановке полной безнаказанности и вседозволенности.



После Геноцида армян в 1915 году международное сообщество взяло на себя обязательства и разработало соответствующий инструментарий для предотвращения геноцидов и массовых нарушений прав человека, чтобы предотвратить их повторение. Сегодня необходимо, чтобы Совет Безопасности ООН использовал этот инструментарий для предотвращения уничтожения народа Арцаха как такового и защиты его основных прав.



Еще раз чтя память святых мучеников Геноцида армян, мы подтверждаем свою приверженность борьбе за восстановление исторической справедливости».