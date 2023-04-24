Посол США в Армении Кристина Квин в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтила память жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня у Мемориала Геноцида армян я присоединилась к армянскому народу, чтобы почтить память полутора миллионов армян, погибших в дни геноцида, и задуматься о стойкости и решимости армянского народа», — написала она.

Как сообщал ранее «Арменпресс», посол Куин в Мемориальном комплексе Геноцида армян заявила журналистам, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре нарушает мирный процесс.