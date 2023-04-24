Члены действующей в Турции партии «Зеленых левых» в стамбульском районе Куртулус (старое название Татавла), где 108 лет начался Геноцид армян, провели памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Геноцида.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Sendika.org

На мероприятии выступил Гасан Джемаль, внук организатора Геноцида армян 1915 года, Джемаля-паши, кандидата от партии Левых зеленых.

«Меня сюда привела боль за моего любимого Гранта Динка. Боль дорогого мне Гранта Динка открыла мне боль армянского народа. Благодаря Гранту Динку я начал понимать нехорошие страницы этой земли. Книга, которую я написал в 2017 году, называется «Геноцид армян 1915 года», и, как я уже сказал, боль Гранта Динка присутствовала и во время написания книги. Я сегодня пришел сюда, чтобы разделить боль моих армянских братьев», — сказал Хасан Джемаль.

Другой член партии Ани Калк представила заявление офиса партии в Шишли.

«Это была ночь с 23 на 24 апреля. Османское правительство здесь под руководством партии «Единение и прогресс» сделало первый шаг к истреблению народа. Начали с этого района, который потом назвали Куртулуш, а его старое название Татавла. Приказано было немедленно арестовать около 250 представителей интеллигенции, общественных лидеров, писателей, журналистов, художников и бизнесменов армянской общины, проживающих в столице того периода Стамбуле. Татавла был районом, где было инициировано и проведено большинство этих арестов. В последующие дни аресты продолжались. В течение 24 часов было депортировано более 2000 человек, в том числе известные армяне Стамбула. В то же время по всей Анатолии началась насильственная депортация, целью которой было изгнание армян из их домов. Армянский народ, на протяжении тысячелетий сделавший своим домом анатолийские земли, был изгнан со своей родины и уничтожен теми, кто пришел на эти территории спустя тысячи лет после них», — говорится в заявлении.

«Общества, построенные на вражде, ненависти и кровопролитии, убегающие от правды и боящиеся взглянуть в лицо своему прошлому, не могут идти к прекрасному будущему. Возможна ли, совместная мирная жизнь в стране, где часть общества всегда беспокоится о своей безопасности? Эта страна должна встать лицом к своей истории. Политика вражды и ненависти должна быть прекращена, расизм нельзя терпеть и дальше», — добавил Калк.