Посол России в Армении Сергей Копыркин и атташе по вопросам обороны посольства России Игорь Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов в Мемориальном комплексе Цицернакаберда по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства РФ в Facebook.

«24 апреля чрезвычайный и полномочный посол России в Армении С. П. Копыркин и Я. Я. Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу Цицернакаберда по случаю 108-й годовщины Геноцида армян. В этот день мы скорбим вместе с армянским народом», — говорится в сообщении посольства России.

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Посольство опубликовало и фотографии.