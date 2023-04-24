Посол России в Армении Сергей Копыркин и атташе по вопросам обороны посольства России Игорь Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов в Мемориальном комплексе Цицернакаберда по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства РФ в Facebook.
«24 апреля чрезвычайный и полномочный посол России в Армении С. П. Копыркин и Я. Я. Щербаков приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу Цицернакаберда по случаю 108-й годовщины Геноцида армян. В этот день мы скорбим вместе с армянским народом», — говорится в сообщении посольства России.
Посольство опубликовало и фотографии.