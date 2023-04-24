Установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре требует дополнительных посреднических усилий со стороны Российской Федерации. Москва и впредь будет способствовать реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, Песков отметил, что «ситуация действительно непростая», «требует дополнительных усилий» и понимания со стороны Еревана и Баку «безальтернативности имплементации» трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Россия продолжает свои посреднические усилия, главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку. Контакты продолжаются. Мы ведем работу со столицами, я имею в виду и с Ереваном, и с Баку. И продолжим эту работу», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив 2020 положения Трехстороннего заявления, 23 апреля перекрыл мост Хакари в Лачинском коридоре, незаконно установив на нем КПП.