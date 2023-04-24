Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил послание по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

«Сегодня мы делаем паузу, чтобы вспомнить жертв Геноцида армян и подтверждаем наше обещание никогда не забывать это.

24 апреля 1915 года османские власти арестовали армянскую интеллигенцию и общественных деятелей Константинополя, начав систематизированную кампанию насилия против армянской общины. В последующие годы полтора миллиона армян были депортированы, истреблены или отправлены в дорогу смерти, к трагедии, навсегда повлиявшей на поколения армянских семей.

Вспоминая эту болезненную историю, присоединяясь к разным странам мира, мы также обращаемся к стойкости и решимости армянского народа. Многим из выживших пришлось начинать новую жизнь в новых странах, в том числе и в США. Здесь и во всем мире армянский народ с надеждой преодолел зло и ненависть. Армяне создали свои общины, свои семьи и сохранили свою культуру. Они также укрепили и нашу нацию. Они рассказали свои истории и истории своих предков, чтобы помнить о них и сделать так, чтобы Геноцид, свершенный 108 лет назад, больше никогда не повторился.

Так давайте, сегодня обновим это обещание. Давайте вновь обязуемся выступать против ненависти, защищать права человека и предотвращать злодеяния. И давайте вместе удвоим наши усилия, чтобы построить лучшее будущее, в котором все люди смогут жить в достоинстве, безопасности и уважении», -сказал Джо Байден.