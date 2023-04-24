МИД России выступил с заявлением в связи с ситуацией в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе и с установлением Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

Как передает «Арменпресс», в заявлении МИД России, в частности, говорится, что они выражают серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, на линии армяно-азербайджанского соприкосновения, а также в диалоге между официальным Ереваном и Баку.

«С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон. Не менее опасным считаем возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении.

В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня», — говорится в сообщении.

МИД России призывает стороны немедленно вернуться к достигнутым договоренностям. Российская сторона исходит из того, что местное население не должно страдать и не должно создаваться препятствий для его жизнедеятельности.

«Считаем, что многие возникшие проблемы являются следствием многомесячного простоя и отсутствия прогресса в переговорном процессе по основным трекам трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и согласование параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Рассчитываем, что в Баку и Ереване проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику.

Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и «на земле» с участием командования РМК.

Предостерегаем также внешних западных игроков и работающие по их конъюнктурной повестке дня локальные русофобские элементы от попыток раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России», — говорится в сообщении МИД России.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления 2020 года, 23 апреля перекрыл мост Хакари в Лачинском коридоре, незаконно установив на нем КПП.