По случаю Дня памяти святых мучеников Геноцида армян, 24 апреля, в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в монастыре Святой Гаянэ под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II была отслужена Божественная литургия.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Информационной системы Первопрестола. По этому случаю для верующих были вынесены Святые мощи мучеников Геноцида армян.

Литургию отслужил руководитель Семинарии Геворгян и Духовной школы Вазгенян Первопрестольного Святого Эчмиадзина высокопреосвященый Шаге Ананян.

Святейший Отец, говоря об исторических событиях начала XX века и Геноциде армян, особо отметил:

«На протяжении ста восьми лет факт геноцида остается в нашей национальной памяти как неоспоримый, несмываемый позор, который был заклеймен на лице человечества тогда, почему и не сегодня, как первый геноцид. Восемь из этих ста восьми лет очень значимы, потому что уже восемь лет мы чтим память не жертв геноцида, а мучеников, канонизированных Армянской Апостольской Святой Церковью.

Почти все массовые убийства и геноциды в мире являются результатом равнодушия. Из-за этого может произойти не только геноцид человеческой жизни, но и геноцид разума, души, языка, духовных ценностей. Человеческое и национальное безразличие разрушает все возможные границы.

Завет мучеников всем нам – преданность. Преданность всем ценностям, которые создавались и продолжают создаваться в жизни нашего народа. Если этой преданности не будет, если мы равнодушно попытаемся прожить свою жизнь как время, даруемое всем живым тварям, то мы не исполним этот завет преданности. Преданности бесконечной, потому что в ней заключается то, что мы называем мученичеством. Мы мученики в нашей жизни, в наших усилиях, в нашей борьбе за сохранение наших ценностей, в борьбе за нашу веру, нашу веру в Иисуса Христа. Мы боремся за то, чтобы сохранить Завет преданности».

В конце проповеди отец Шаге призвал верующих не оставаться равнодушными. Равнодушие порождает все грехи, оставаться преданными во всем.

По окончании Божественной литургии процессия духовенства, неся раку с мощами святых мучеников, прошла по периметру собора, совершила молебен у хачкара Завета. Под председательством Католикоса Всех армян был совершен обряд заступничества Святых мучеников Геноцида армян.