Посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян подчеркивает, что спустя 108 лет после Геноцида армян армянский народ продолжает оставаться под угрозой геноцида, на этот раз в Нагорном Карабахе.

«Спустя 108 лет после Геноцида армян армянский народ продолжает оставаться под угрозой геноцида, на этот раз в контексте политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Хотя это – XXI век, мир после Второй мировой войны, с его институтами и правовыми политическими механизмами, которые должны предотвратить катастрофу в Нагорном Карабахе и создать неблагоприятные международные последствия для руководства Азербайджана», — как сообщает «Арменпресс», написал Марукян на своей странице в Twitter.