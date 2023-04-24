Должен быть облегчен доступ международных организаций на территорию Нагорного Карабаха для предоставления необходимой гуманитарной помощи.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель парламентской группы дружбы Италия-Армения Джулио Сентемеро. Полный текст заявления опубликован на странице посольства Армении в Италии в Facebook.

В заявлении отмечается, что Геноцид армян, имевший место на территории Османской империи в 1915 году, был признан Парламентом Италии. Он с болью заметил, что и сегодня люди оказались в гуманитарном кризисе из-за закрытия Лачинского коридора так называемыми экологами.

«В связи с этим Международный суд ООН 22 февраля выразил свое мнение, предписав Азербайджану в соответствии со своими обязательствами по соглашению использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения движения людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору в обе стороны без препятствий. Но до сих пор ничего не сделано», — заметил Хулио Сентемеро.

Он выразил надежду, что мирные переговоры возобновятся, обеспечив права и безопасность этого «многострадального населения окончательным и постоянным образом».

«Должен быть облегчен доступ международных организаций на территорию Нагорного Карабаха для предоставления необходимой гуманитарной помощи», — заключил председатель парламентской группы дружбы Италия-Армения.