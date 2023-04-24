Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 24 апреля выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Арменпресс приводит полный текст заявления, опубликованного администрацией Трюдо:

«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам Канады и всего мира, чтобы почтить День памяти жертв Геноцида армян. Мы размышляем о зверствах, совершенных против армянского народа в период с 1915 по 1923 гг., и вспоминаем тех, кто погиб, и всех тех, кто претерпел невыразимые страдания.

Мы также солидарны с потомками жертв и всеми теми, кто продолжает жить с межпоколенческой травмой этой немыслимой трагедии. Их сила и стойкость напоминают нам о нашей коллективной ответственности противостоять ненависти во всех ее формах, где бы и когда бы она ни возникала. Каждый заслуживает жить без стигмы, преследований и дискриминации.

В Канаде апрель — месяц памяти, осуждения и предотвращения геноцида. Это время для канадцев вспомнить всех жертв геноцидов во всем мире, осудить ненависть, которая привела к этим трагедиям, и подумать о том, как мы можем предотвратить их повторение. Канада всегда будет выступать против несправедливости, нетерпимости и ксенофобии, и мы будем продолжать содействовать миру и справедливости для всех.

Поскольку мы отмечаем День памяти жертв Геноцида армян, я призываю всех канадцев узнать об этой темной главе в истории человечества, отдать дань уважения жертвам и проявить солидарность с армянской общиной, в том числе с канадцами армянского происхождения, которые продолжают способствовать укреплению Канады в качестве инклюзивной страны, которую мы знаем. Благодаря обучению и диалогу мы можем сделать так, чтобы подобные злодеяния больше никогда не повторились, и построить мир, свободный от предрассудков».