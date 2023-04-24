В ближайшие дни Армения обратится в Международный суд в связи с тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре.

Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь Офиса представителя по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

“В ближайшее время Армения обратится в Международный суд в связи с тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией”, — сказала Самвелян.

23 апреля 2023 г. власти Азербайджана, грубо нарушив пункт 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., уже официально перекрыли Лачинский коридор, предприняв шаги по установке КПП в коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. МИД Армении и Арцаха выступили с осуждающими заявлениями. Провокационный и незаконный шаг Азербайджана осудили и назвали неприемлемым Франция, США и Россия.