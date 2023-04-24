В соборе Святого Михи в районе Белварош Будапешта прошел вечер памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», после прекращения дипломатических отношений между Республикой Армения и Венгрией в 2012 году это было первое подобное мероприятие, проведенное в Венгрии.

В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Венгрии дипломатического корпуса, Парламента и академических кругов, а также местной армянской общины.

Состоялся концерт хора «Гегард», который исполнил европейские и армянские средневековые духовные произведения.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены в 2012 году решением Совета национальной безопасности Армении. Причиной стала экстрадиция в Азербайджан Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004 году в Будапеште спящего армянского лейтенанта Гургена Маргаряна.

В декабре 2022 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто встретились в Лодзи и договорились о полном восстановлении дипломатических отношений.