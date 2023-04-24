Уже официальная блокада Нагорного Карабаха с 23 апреля является проявлением геноцидальных намерений Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил член армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер НС Рубен Рубинян.

Начав свое выступление на пленарном заседании ПАСЕ со слов о 108-й годовщине памяти жертв Геноцида армян, Рубинян подчеркнул: «Мы можем и должны, по крайней мере, попытаться предотвратить будущие злодеяния. Таким образом, нам не придется упоминать о будущих злодеяниях на следующих сессиях».

Он заявил в ПАСЕ, что Азербайджан со вчерашнего дня уже официально полностью заблокировал Нагорный Карабах, незаконно установив МПП в Лачинском коридоре, который должен был соединить Армению с Нагорным Карабахом.

«И теперь 120 000 человек находятся в заложниках у страны, которая их ненавидит. И это происходит всего через неделю после заявления президента Азербайджана о том, что армяне Карабаха должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти себе другое место жительства. И то, что они вчера официально начали блокаду Карабаха, является проявлением геноцидальных намерений Азербайджана», — сказал вице-спикер НС.

Рубинян напомнил, что это, наверное, 5-е или 6-е заседание, в ходе которого он говорит об угрозах, с которыми сталкивается 120-тысячное население Нагорного Карабаха.

«И я не говорю о политических рисках, об угрозе правам, я не говорю об угрозе войны, я говорю об угрозе геноцида. Я надеюсь, что мы сможем предотвратить это. И я надеюсь, что мы все вместе сможем предотвратить упоминание в будущем о других зверств здесь или где-либо еще», — заключил Рубинян.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост Хакари в Лачинском коридоре и незаконно установил там КПП.