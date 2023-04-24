По случаю 108-й годовщины Геноцида армян 24 апреля состоялась церемония возложения цветов к мемориалу памяти жертв Геноцида армян, установленному на территории церковного комплекса ААЦ в Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, в церемонии возложения приняли участие посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян, дипломаты и сотрудники Посольства, полномочные представители разных ведомств Республики Армения в РФ, а также представители армянской общины Москвы.

Церемонии возложения цветов предшествовала Св. Литургия в Кафедральном Соборе Святого Преображения Господня, по окончании которой был совершен чин прославления святых мучеников Геноцида армян.

Отметим, что после церемонии посол Армении в России В. Арутюнян в сопровождении архиепископа Езраса Нерсисяна посетил также музей «Тапан» при Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, где открылась выставка, посвященная теме освещения событий в годы Геноцида армян на первых страницах мировой прессы.