Армянская ассамблея Америки приветствует заявление президента США Джо Байдена о констатации Геноцида армян, резни 1,5 миллиона армян Османской Турцией.

Как сообщает Арменпресс, Армянская ассамблея Америки выразила глубокую благодарность администрации Байдена-Харриса, Конгрессу и всем тем ключевым фигурам, которые привержены укреплению честной политики США в отношении Геноцида армян.

Ассамблея также выразила глубокую благодарность избранным должностным лицам, ученым, правозащитникам, всем лицам и организациям, которые верят в важность образования в области прав человека и предотвращения геноцида.

«Когда мы чтим память жертв первого геноцида 20-го века, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась, и не допустить повторения второго геноцида армян. Мы призываем США и международное сообщество предпринять дополнительные шаги для защиты армян, которым грозит опасность», — заявил исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост Хакари в Лачинском коридоре и незаконно установил там КПП.