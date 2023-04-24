Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель расценил установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре как акт, противоречащий призыву ЕС снизить напряженность.

Как сообщает Арменпресс, такую ​​позицию Боррель высказал после заседания Совета глав МИД ЕС.

«Мы обсудили решение Азербайджана в одностороннем порядке установить КПП на въезде в Лачинский коридор, что противоречит нашему призыву снизить напряженность. Вопросы должны решаться путем диалога», — сказал Боррель.

Он подчеркнул важность того, чтобы Азербайджан строил доверительные отношения с армянской стороной как основу для продвижения к нормализации отношений.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост Хакари в Лачинском коридоре и незаконно установил там КПП.