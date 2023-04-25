Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Армению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Франции.

В сообщении МИД Франции говорится, что Катрин Колонна будет находиться в Армении и Азербайджане 26-28 апреля.

Отмечается, что визит подтвердит приверженность Франции содействию переговорам между двумя странами о справедливом и прочном мире с соблюдением принципов международного права и территориальной целостности.

В сообщении также отмечается, что министр призовет уважать права армянского населения Нагорного Карабаха и немедленно восстановить движение по Лачинскому коридору.

Министр иностранных дел Франции встретится в Армении с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Катрин Колонна побывает в штаб-квартире миссии наблюдателей ЕС в Джермуке. Министр иностранных дел Франции также посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберда, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.