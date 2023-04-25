В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства.

В повестке дня заседания пакет законопроектов О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения «О регулировании оборота оружия», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О лицензировании», проект ратификации Соглашения «О купле-продаже доли Российской Федерации между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития» и ряд других законодательных инициатив.