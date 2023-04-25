24 апреля в Гренобле, побратиме города Севан Гегаркуникской области Республики Армения, воздали дань памяти канонизированным жертвам Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Севана, памятный камень, установленный на территории, прилегающей к муниципалитету Гренобля, вчера был усыпан цветами.

Во главе с мэром Гренобля Эриком Пиолем местные власти и жители выразили содействие армянскому народу и справедливому суду армянского народа.

Депутаты муниципалитета Гренобля, прибывшие в Севан с официальным визитом, возложили цветы к хачкару Святых мучеников Геноцида армян.

«Мы благодарны нашим друзьям и коллегам, которые рядом с нами в эти дни, как и тем, которые в Гренобле. Это еще одна констатация 19-летнего сотрудничества Севан-Гренобль, которое открывает новые перспективы на пути многовековой армяно-французской дружбы. Мы тронуты отношением наших друзей, которые поддерживают нас», — сказала секретарь Аппарата мэрии Севана Армине Гукасян.

Хосров Хлгатян