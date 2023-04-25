Нынешняя доля Армении в капитале Евразийского банка развития, составляющая 0,007 %, значительно возрастет и составит 4,23 %.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил заместитель министра финансов Эдуард Акопян, представляя проект ратификации Соглашения «О купле-продаже доли Российской Федерации между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития».

Соглашение было подписано в марте. Оно призвано урегулировать правоотношения, возникающие в связи с перераспределением российской доли в капитале Евразийского банка развития.

«Согласно соглашению, российская сторона обязуется передать в собственность Армении 64 000 акций на сумму 64 миллиона долларов, а армянская сторона обязуется обеспечить принятие доли участия и оплатить их в течение следующих 4 лет», — сообщил заместитель министра.

Ежегодно с 2024 по 2027 год планируется выплачивать по 16 млн рублей. В результате приобретения акций на сумму 64 миллиона долларов нынешняя доля Армении в 0,007 % значительно увеличится и составит 4,23 %.

Что касается того, почему в конце прошлого года по решению правления произошло перераспределение капитала, замминистра пояснил, что международные рейтинговые организации, в данном случае Standard & Poor’s, рекомендовали банку диверсифицировать свой капитал с точки зрения поддержания и дальнейшего улучшения его рейтинга, в частности повышения роли мелких акционеров в капитале. В результате этого шага доля России в 65,98 % сократится примерно до 44,8 %, а оставшиеся 21,2 % будут распределены поровну между всеми странами.

Замминистра сказал, что этим шагом Армения подтверждает заинтересованность России в дальнейшем углублении отношений с Евразийским банком развития.

«Этот шаг позволит нам увеличить наш кредитный портфель и инвестиционный портфель. Лимит в 287 миллионов позволит увеличить наш лимит до 500 миллионов и обеспечить доступ наших субъектов частного сектора к соответствующим финансовым ресурсам», — пояснил замминистра.

В текущем кредитном портфеле ЕАБР Армения имеет объем 5,6%, что составляет $256 млн . Он отметил, что эти инвестиции оказали достаточно большое положительное влияние на экономику Армении, например, в результате этих инвестиций было создано более 200 новых рабочих мест.

Проект получил 55 голосов “за” при 19 воздержавшихся.