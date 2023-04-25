Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 25 апреля встретился с делегацией находящихся с ознакомительным визитом в Армении аргентинских журналистов, бизнесменов, юристов и общественных деятелей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел представил гостям положительный прогресс в традиционно дружественных армяно-аргентинских двусторонних отношениях. В этой связи была подчеркнута важность периодического политического диалога, расширения договорно-правовой базы, развития торгово-экономических, межпарламентских и культурных связей.

Паруйр Ованнисян представил текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, продолжающееся блокирование Лачинского коридора и факт установления властями Азербайджана незаконного КПП, что является грубым нарушением 6-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В этой связи была подчеркнута важность ответных мер международных акторов по оказанию давления на Азербайджан с целью прекращения незаконной блокады и выполнения решения Международного суда ООН от 22 февраля.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.