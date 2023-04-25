Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и заместитель председателя комиссии Мери Галстян 25 апреля приняли депутата Европарламента, председателя группы дружбы с Арменией Лукаса Фурласа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, депутат, впервые находящийся в Армении, посетил Сюникскую область, где ознакомился с работами азербайджанцев по размещению незаконного КПП в Лачинском коридоре и официальному блокированию коридора.

Арман Егоян отметил, что этот шаг Азербайджана направлен на последовательную реализацию политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и полную деарменизацию НК. Парламентарий также проинформировал европейского коллегу, что официальные лица Азербайджана уже публично предлагают населению НК получить азербайджанские паспорта.

Собеседники сочли необходимым поднять этот актуальный вопрос в Европарламенте.

Депутаты также обсудили вопросы сотрудничества Армения-ЕС, в частности, отмечена важность реализации совместных восстановительных программ в приграничных населенных пунктах.

В завершение встречи стороны обсудили армяно-кипрскую дружбу, преодоление проблем, с которыми сталкиваются два народа.