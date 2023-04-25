Миротворческий контингент РФ предпринимает шаги по урегулированию ситуации, сложившейся после установления Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

“Дополнительная информация будет предоставляться по развитию ситуации”, — добавила Аванесян.

23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, на мосту Хакар. Министерства иностранных дел Армении и Арцаха выступили с заявлениями, осуждающими этот шаг Азербайджана, подчеркнув, что он противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. США, Франция, Россия и ЕС также выразили обеспокоенность тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре.