Политолог Александр Искандарян считает, что азербайджанский КПП в Лачинском коридоре фактически был “установлен” в декабре, а сейчас он всего лишь стал формальным. Как сообщает Арменпресс, такую ​​точку зрения политолог высказал в ходе состоявшегося 25 апреля обсуждения.

«Азербайджанцы установили КПП в Лачинском коридоре, просто он не назывался контрольно-пропускным пунктом. Правительство Азербайджана прислало каких-то людей, которые стояли и пускали, кого хотели, и не пускали, кого хотели. Сейчас идет формализация этой ситуации, эти люди будут называться пограничниками Азербайджана», — сказал Искандарян.

По его словам, это последовательная стратегия Азербайджана по оказанию давления на Республику Армения для достижения желаемых результатов.

«Азербайджан оказывает давление на армянскую сторону всеми доступными средствами: сначала он заявил, что Карабаха не существует, проблемы не существует, а теперь не употребляет слово «Нагорный». Инциденты на границе также являются формой давления на армянскую сторону», — сказал он.

Политолог Тигран Григорян напомнил, что Алиев анонсировал установку КПП еще два месяца назад, после Мюнхенской встречи. Он заявил, что на границе с Арменией в Лачинском коридоре должен быть установлен КПП, и блокада Арцаха, по его словам, была именно с этой целью.

Он подчеркнул, что Азербайджан и не скрывает, что нарушает пункты заявления от 9 ноября, а теперь даже выдвигает новый нарратив: конституция Азербайджана выше всех заявлений и соглашений.

«Азербайджан не выполняет ключевой пункт заявления от 9 ноября, это ставит под вопрос все текущие и будущие процессы в нашем регионе, потому что бессмысленно говорить о каких-либо процессах на основе заявления от 9 ноября, если Баку не выполняет ключевой пункт», — сказал он.

По словам Григоряна, все разговоры о мирном договоре и других процессах также становятся непонятными, потому что если Азербайджан нарушает требование документа от 9 ноября, который был подписан всего три года назад, то какие гарантии могут быть, что любой новый документ или новый процесс может качественно изменить ситуацию в регионе и способствовать стабильности в регионе.

23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, на мосту Хакар. Министерства иностранных дел Армении и Арцаха выступили с заявлениями, осуждающими этот шаг Азербайджана, подчеркнув, что он противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. США, Франция, Россия и ЕС также выразили обеспокоенность тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре.