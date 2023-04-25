Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 25 апреля принял делегацию во главе с председателем генерального совета французского департамента Изер Жан-Пьером Барбье.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей, замминистра подчеркнул особенные связи и эффективное сотрудничество, сложившееся между Арменией, в частности, Гегаркуникской областью и департаментом Изер, которое занимает особое место в привилегированных армяно-французских отношениях.

Жан-Пьер Барбье, поблагодарив его за прием, подтвердил готовность к углублению и укреплению сотрудничества между Гегаркуником и Изером, а также между французскими городами Гренобль и Вьен и армянскими городами Севан и Горис в области здравоохранения, туризма, образования, культуры, франкофонии.

Стороны выразили удовлетворение долгосрочным и институциональным эффективным децентрализованным сотрудничеством между двумя регионами. В этом контексте была подчеркнута важность подписанного в ходе визита Соглашения между Гегаркуникской областью и департаментом Изер о децентрализованном сотрудничестве на 2023-2027 годы.

Паруйр Ованнисян представил делегации текущие вызовы региона и постоянные усилия Армении по установлению мира.

Коснувшись нарастания гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также установления 23 апреля КПП в Лачинском коридоре, замглавы МИД отметил, что позиция Азербайджана направлена ​​на полный срыв усилий по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. В этом контексте он подчеркнул настоятельную необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и подчеркнул важность выполнения решения Международного Суда от 22 февраля.