На ереванском Кольцевом бульваре 25 апреля состоялась церемония открытия памятника «Немезис», посвященный героям, организовавшим и осуществившим операцию «Немезис» в 1919 году.

На памятнике написаны имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали.

Как сообщает Арменпресс, по словам вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна, история операции «Немезис» — это история о волеизъявлении армянского народа и восстановлении справедливости.

«Мужество, проявленное людьми, имена которых написаны на памятнике, имеет три основных значения. Во-первых, это был акт решения и приведения в исполнение наказания преступников, во-вторых, этим они передали положительный импульс находящемуся в унынии народу, и также этот акт является констатацией того факта, что на протяжении всей истории преступления не остаются безнаказанными, несмотря на то, как к этому относится международное сообщество.

То, что сделали организаторы операции «Немезис», было понятно всем, это было справедливо для всех, но нашей целью должно быть предотвращение возможных преступлений, создание механизмов привлечения преступников к ответственности. Это должно быть нашим основным посылом», — подчеркнул он.

У истоков инициативы по созданию памятника стоит советник мэра Еревана, бывший вице-мэр Камо Ареян. Он напомнил, что 108 лет назад в апреле вся страна была залита кровью, но армяне ответили на государственную программу, в рамках которой хотели стереть армян с лица земли, однако в 1918 году армяне ответили битвой при Сардарапат и созданием Первой Армянской Республики.

«И инициатива АРФД в 1919 году была общенациональной местью, решением восстановить наше достоинство. Исполнителями операции «Немезис» были интеллигентные армяне, один лучше другого, один подготовленнее и ответственнее другого. Могилы этих людей находятся в разных частях мира», — сказал Ареян и выразил удовлетворение тем, что наконец-то можно будет почтить их память в Армении, в Ереване.

Решение о проведении операции «Немезис» было принято в Ереване в 1919 году в условиях строжайшей секретности. Съезд Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) принял решение казнить организаторов и исполнителей Геноцида армян. Эта операция, одобренная собранием, получила название «Особое дело», однако более известна как «Немезис» в честь богини мести в греческой мифологии Немезиды.

За три года, действуя от США и Европы до Турции, члены организации уничтожили около двух десятков преступников, зачинщиков Геноцида армян. «Немезис» представлял собой четко и дотошно спланированную операцию, которая начиналась с разведывательной работы и заканчивалась исполнением приговора. При исполнении этих решений не пострадал ни один случайный человек.

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Поскольку операция была строго засекречена, его организаторы и участники годами не раскрывались, но теперь их имена известны всем.