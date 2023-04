Эскалация со стороны Азербайджана вызывает беспокойство.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, коснувшись установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

«Если Баку продолжит игнорировать свои международные обязательства и обязательные к исполнению судебные решения Международного суда ООН, должны быть политические и экономические последствия», — отметил Расмуссен.

Worrying escalation by Azerbaijan.



If Baku continues to flout its international commitments and binding court orders from the @IntlCrimCourt, there must be political and economic consequences.https://t.co/OyN34auz1u