В телефонном разговоре с премьер-министром РА Николом Пашиняном президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Кремля.

Стороны обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, акцентируя на решении практических задач обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

«В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле добавили, что стороны достигли договоренности о продолжении контактов на различных уровнях.