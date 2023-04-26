Государственный департамент США глубоко обеспокоен размещением азербайджанского контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Госсекретарь США сам лично рассматривает и придает большое значение этому вопросу на Южном Кавказе. И, как мы сказали на выходных, Государственный департамент глубоко обеспокоен созданием контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре… Это подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и мы считаем, что должно быть обеспечено свободное и открытое передвижение людей и грузов по Лачинскому коридору», — сказал Патель.

Дипломат также добавил, что Луис Боно, старший советник госсекретаря США по переговорам на Южном Кавказе, старший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии и госсекретарь Энтони Блинкен и впредь будут активно участвовать в этом вопросе.

На вопрос, был ли установлен контрольно-пропускной пункт во время проведения переговоров, Ведант Патель ответил, что он не собирается вникать в детали дипломатических оценок и переговоров на местах.